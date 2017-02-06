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«Белогорье» обыграло «Енисей» и вышло на четвёртое место в чемпионате

«Белогорье» обыграло «Енисей» и вышло на четвёртое место в чемпионате

05 Фев 2017 22:51
5 февраля белгородские волейболисты дома разгромили красноярских – 3:0 (25:17, 25:20, 25:14) – и обошли в таблице чемпионата страны «Кузбасс».

Инъекция из радиационного шкафа. Как работает белгородский Центр ядерной медицины

04 Фев 2017 21:57
Анна Кущенко

Белгородские ссузы не примут выпускников школ без аттестата

04 Фев 2017 11:05

Глава «Святого Белогорья против детского рака» получила премию «Будем жить!»

03 Фев 2017 19:20

«Исторический день». О чём Белгородская область договорилась с «Газпромом»

03 Фев 2017 18:46
Сергей Шевченко

Куда сходить в выходные в Белгороде

03 Фев 2017 17:18

Общество

Белгородский технопарк «Кванториум» заработает с 1 марта

Белгородский технопарк «Кванториум» заработает с 1 марта

03 Фев 2017 15:08
На бесплатное обучение детей с 9 лет уже начали принимать документы.

Белгородцев предупреждают об ухудшении погоды

03 Фев 2017 14:42

В Губкинском округе сняли любительский фильм по повести Владислава Шаповалова

03 Фев 2017 13:27

Экономика

Старооскольские дольщики получат свои квартиры

Старооскольские дольщики получат свои квартиры

Владимир Бабич
03 Фев 2017 13:14
Конкурсный управляющий Игорь Корнеев озвучил точку зрения на происходящее

На развитие малого и среднего бизнеса белгородцам дадут более 82 млн рублей

01 Фев 2017 17:30

В Белгороде начнут производить аэрозольные баллоны

31 Янв 2017 14:37

Политика

Глава администрации Грайворонского района Александр Верзун сложил полномочия

Глава администрации Грайворонского района Александр Верзун сложил полномочия

03 Фев 2017 16:44
Он уволен по собственному желанию 31 января.
«Завершая одно, генерируем другое». Чем Белгородская область понравилась полпреду президента

«Завершая одно, генерируем другое». Чем Белгородская область понравилась полпреду президента

Сергей Белых
03 Фев 2017 12:38
2 февраля полномочный представитель президента в ЦФО Александр Беглов проехал с губернатором ...

Евгений Савченко сохранил место в Высшем совете «Единой России»

22 Янв 2017 16:16

Спорт

Моя тень на твоём берегу. Белгородские гонщики рассказывают о ралли Africa Eco Race

Моя тень на твоём берегу. Белгородские гонщики рассказывают о ралли Africa Eco Race

Записал Александр Куликов
02 Фев 2017 20:30
«БелПресса» поговорила с белгородцами, которые в январе проехали один из крупнейших ралли-марафонов мира

«Белогорье» вновь уступило «Перудже» на тай-брейке

01 Фев 2017 23:45

«Белгород» проиграл два овертайма «СКА-Карелии»

01 Фев 2017 12:20

Культура

Белгородцам показали вторую жизнь металла

Белгородцам показали вторую жизнь металла

02 Фев 2017 11:33
Выставка необычных скульптур открылась в Славянском центре культуры БГИИК.

Муниципальным театрам Белгородской области в 2017 году выделят 7,6 млн рублей

01 Фев 2017 13:33

В Белгороде открылась фотовыставка «Созвучия»

30 Янв 2017 15:21

Происшествия

В Белгороде возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих

В Белгороде возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих

03 Фев 2017 14:48
Поводом для разбирательства стали фотографии в соцсети.

Двух белгородских полицейских обвиняют в превышении должностных полномочий

02 Фев 2017 23:39

Яковлевцев и шебекинца наказали за распространение экстремистских песен в соцсетях

01 Фев 2017 17:42

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