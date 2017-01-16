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Крещение-2017: все купели Белгородской области в одной картинке
Инфографика Любови Турбиной

Крещение-2017: все купели Белгородской области в одной картинке

16 Янв 2017 18:05
В этом году для крещенских купаний в регионе оборудовали почти на два десятка больше прорубей, чем в прошлом, – 74.

В Белгороде прошёл региональный чемпионат по стрельбе из лука

16 Янв 2017 17:48

Ряды вооружённых сил в осенний призыв пополнили более 2 тысяч белгородцев

16 Янв 2017 15:51

В Волоконовке прошёл фестиваль саней

16 Янв 2017 14:56

Праздники в Белгородской области обошлись без происшествий на льду

16 Янв 2017 14:08

Спецприз областных соревнований по кикбоксингу получил тренер из Корочи

16 Янв 2017 13:42

Общество

В новогодние каникулы в Белгородской области при пожарах погибли 4 человека

В новогодние каникулы в Белгородской области при пожарах погибли 4 человека

16 Янв 2017 12:47
С 31 декабря по 9 января в регионе зарегистрировали 22 пожара, не связанных с использованием ...
Святочные гадания. Как корреспонденту «БелПрессы» будущее предсказывали

Святочные гадания. Как корреспонденту «БелПрессы» будущее предсказывали

Анастасия Писаревская
13 Янв 2017 18:17
Продолжаются Святки – праздничные дни между Рождеством и Крещением (19 января). А ...

В Белгороде растёт число заболевших гонконгским гриппом

13 Янв 2017 17:18

Экономика

Белгородцы меньше чем за год взяли микрозаймов на 1,7 млрд рублей

Белгородцы меньше чем за год взяли микрозаймов на 1,7 млрд рублей

12 Янв 2017 13:11
Жители Белгородской области стали больше брать денег в долг у микрофинансовых организаций и ломбардов.

Аэропорт Старого Оскола вновь начнёт работать

12 Янв 2017 10:43

Инфляция в Белгородской области в декабре составила 0,4 %

11 Янв 2017 12:12

Политика

Губернатор считает, что безналичный расчёт способен избавить от взяточничества

Губернатор считает, что безналичный расчёт способен избавить от взяточничества

10 Янв 2017 14:22
Евгений Савченко поставил задачу к концу 2017 года выйти на 50 % безналичного оборота в ...

Начать обустройство набережной Везёлки и Северского Донца должны в марте

29 Дек 2016 16:11

Наталия Полуянова возглавила региональное отделение «Единой России»

27 Дек 2016 11:58

Спорт

Белгородцы завершили африканский ралли-марафон на 24-м месте

Белгородцы завершили африканский ралли-марафон на 24-м месте

16 Янв 2017 12:19
Экипаж Максима Кирпилёва и Артёма Шевелёва проехал более 6 500 км по пескам, дюнам, камням ...

В Губкине выбрали лучших полиатлонистов региона

16 Янв 2017 09:52

Хоккеисты «Белгорода» пропустили от «Дмитрова» 13 шайб

15 Янв 2017 21:49

Культура

Белгородцев приглашают на Рождественские хоровые ассамблеи

Белгородцев приглашают на Рождественские хоровые ассамблеи

11 Янв 2017 14:56
Фестиваль хоровой музыки пройдёт в филармонии 14 января.
Как отмечали Новый год во время Великой Отечественной

Как отмечали Новый год во время Великой Отечественной

Анна Морозова
30 Дек 2016 09:52
В музее-диораме «Курская битва. Белгородское направление» открыта выставка «Новый, 1943 год»
Театральная афиша января: события Белгородской драмы

Театральная афиша января: события Белгородской драмы

Иллюстрация Любови Турбиной
29 Дек 2016 12:16
В начале 2017 года зрители увидят самые кассовые спектакли театра имени Щепкина.

Происшествия

Жительница Строителя убедила мужа сознаться в краже автомобиля

Жительница Строителя убедила мужа сознаться в краже автомобиля

16 Янв 2017 11:27
Мужчина написал явку с повинной и вернул похищенное.

Три автомобиля застряли в снегу в Алексеевском районе

15 Янв 2017 11:52

В Ивнянском районе уволили воспитателя детсада, откуда сбежала двухлетняя девочка

13 Янв 2017 18:14

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