26.01.2017, Четверг 14:31
Предоставлено Meteoservice.ru
  • 59,15 ↓
  • 63,43 ↓
  • 2,17 ↓
Невеста для Шаляпина. Зачем белгородка пела в телешоу «Пусть говорят»
Анна Золотарёва

Невеста для Шаляпина. Зачем белгородка пела в телешоу «Пусть говорят»

26 Янв 2017 13:50
Певец Прохор Шаляпин объявил конкурс невест. Те не заставили себя ждать. Одна из них, Марина Кубкина из села Сорокино, что под городом Бирючом, считает, что могла бы стать звезде шоу-бизнеса хорошей женой.

В Белгороде выбрали лучшие детские книги 2016 года

26 Янв 2017 12:58

Об освобождении Старого Оскола рассказывают дневники школьников

26 Янв 2017 12:00

Полиция опровергла слухи о маньяке в Белгороде

26 Янв 2017 10:33

Почему на морозе язык прилипает к железу?

26 Янв 2017 09:13

Сергей Тетюхин извинился перед Жибой

25 Янв 2017 20:52

Общество

Палка, точка, огуречик. «ОнОнас» рассказывает о тонком искусстве каллиграфии

Палка, точка, огуречик. «ОнОнас» рассказывает о тонком искусстве каллиграфии

Ольга Алфёрова
25 Янв 2017 16:35
23 января производители письменных принадлежностей придумали отмечать День ручного письма

В храме-часовне Лебединского ГОКа обвенчали первую пару*

25 Янв 2017 16:02
Владилен Абхалимов: Хотел стать именно штурманом

Владилен Абхалимов: Хотел стать именно штурманом

Вадим Кумейко
25 Янв 2017 14:34
Проректор БГИИК рассказывает о своей службе на подводном флоте

Экономика

«Белэнергомаш-БЗЭМ» запустил производство комплектующих для АЭС и ТЭЦ

«Белэнергомаш-БЗЭМ» запустил производство комплектующих для АЭС и ТЭЦ

24 Янв 2017 16:43
24 января в Белгороде начали выпуск опорно-подвесных систем для трубопроводов по лицензии лидера отрасли – ...

Торговые предприятия пополнили белгородский бюджет на 468 млн рублей

24 Янв 2017 14:10

Лебединский ГОК подключился к расчистке дорог в Губкинском округе*

20 Янв 2017 17:03

Политика

Евгений Савченко сохранил место в Высшем совете «Единой России»

Евгений Савченко сохранил место в Высшем совете «Единой России»

22 Янв 2017 16:16
В руководящие органы управления партией вошли губернатор Евгений Савченко и белгородский сенатор Иван Кулабухов.

Алексея Дыбова переизбрали главой Валуйского района

19 Янв 2017 10:07

Губернатор считает, что безналичный расчёт способен избавить от взяточничества

10 Янв 2017 14:22

Спорт

В Старом Осколе дзюдоисты сошлись стенка на стенку

В Старом Осколе дзюдоисты сошлись стенка на стенку

25 Янв 2017 18:28
В 35-м международном турнире к годовщине освобождения города от фашистов выступило 60 команд из России, ...

Трудности перевода: из-за чего сборная России по волейболу едва не разругалась с бразильцем Жибой

25 Янв 2017 13:53
Музей счастливого детства. От настольного хоккея до олимпийского мишки

Музей счастливого детства. От настольного хоккея до олимпийского мишки

Олег Гончаренко
25 Янв 2017 12:50
Белгородский коллекционер представил «Спортивной смене» своё собрание советских спортивных игрушек

Культура

Музыкальный фестиваль «Борислав Струлёв и друзья» начнётся 25 февраля

Музыкальный фестиваль «Борислав Струлёв и друзья» начнётся 25 февраля

25 Янв 2017 16:44
В BelgorodMusicFest в Белгородской государственной филармонии в этом году войдут четыре концерта.

Белгородский композитор написал музыку по роману Пауло Коэльо

23 Янв 2017 16:37
«Гагарин погладил меня по голове». В Белгороде открылась выставка Интигама Акперова

«Гагарин погладил меня по голове». В Белгороде открылась выставка Интигама Акперова

Анна Кущенко
23 Янв 2017 15:36
Экспозиция из 60 работ разделена на два тематических блока: портреты знаменитостей и полотна религиозной тематики

Происшествия

Белгородские пограничники задержали 1,8 тонны хамсы

Белгородские пограничники задержали 1,8 тонны хамсы

25 Янв 2017 12:09
18 января гражданин Украины пытался вывезти из России 1 800 кг мороженой рыбы.

Бывший директор детского лагеря «Сокол» проведёт год в колонии-поселении

24 Янв 2017 18:28

В Грайворонском районе задержали мужчину, находящегося в международном розыске

24 Янв 2017 12:21

Подписаться на еженедельную рассылку