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Белгородцам снова приходят листовки от Единой городской службы по учёту водоснабжения

Белгородцам снова приходят листовки от Единой городской службы по учёту водоснабжения

09 Янв 2017 18:02
Региональное УФАС напоминает, что эта организация к Белводоканалу никакого отношения не имеет.

СК проводит проверку в отношении бывшего сотрудника белгородской мэрии

09 Янв 2017 17:48

Фёдор Емельяненко начнёт подготовку к бою с Митрионом в Старом Осколе

09 Янв 2017 17:10

Жителям некоторых белгородских многоэтажек могут пересчитать плату за комуслуги

09 Янв 2017 15:24

В новогодние праздники в Белгороде поймали 28 пьяных водителей

09 Янв 2017 14:02

Белгородский экипаж проехал половину Africa Eco Race 2017

09 Янв 2017 13:02

Общество

Держите равновесие! Будни и праздники врача-травматолога

Держите равновесие! Будни и праздники врача-травматолога

Нелля Калиева
09 Янв 2017 16:26
«БелПресса» посмотрела, как работается людям, для которых праздники – время суточных дежурств

В Белгороде с 1 января установили новые размеры детских пособий

09 Янв 2017 12:07

Мэру Белгорода понравилось, как город провёл новогодние каникулы

09 Янв 2017 11:03

Экономика

Белгородцы стали реже покупать земельные участки

Белгородцы стали реже покупать земельные участки

27 Дек 2016 18:38
В 2016 году застройщики взяли через Белгородскую ипотечную корпорацию всего 2,4 тыс. участков – значительно ...

Рынок труда Белгорода в зимней спячке?*

27 Дек 2016 09:38

В 2016 году объём привлечённых в регион инвестиций оценивается в 150 млрд рублей

26 Дек 2016 18:02

Политика

Начать обустройство набережной Везёлки и Северского Донца должны в марте

Начать обустройство набережной Везёлки и Северского Донца должны в марте

29 Дек 2016 16:11
О проекте сегодня напомнил губернатор, осматривая вместе с мэром Белгорода праздничное оформление Соборной площади.

Наталия Полуянова возглавила региональное отделение «Единой России»

27 Дек 2016 11:58

Власти говорят о росте доходов белгородцев по итогам года

22 Дек 2016 18:00

Спорт

«Футболки как любимые женщины: не хочется никого обидеть»

«Футболки как любимые женщины: не хочется никого обидеть»

Алексей Севриков
09 Янв 2017 12:23
В коллекции шебекинца Тараса Приказчикова почти 500 футболок с эмблемами разных футбольных клубов и национальных сборных

«Белогорье» одержало убедительную победу над «Уралом»

08 Янв 2017 23:21
«Утром 1 января на улице, как в фильмах про зомби: жутко!»

«Утром 1 января на улице, как в фильмах про зомби: жутко!»

Анна Бессонова
30 Дек 2016 17:04
С каким жителем Прохоровки можно встретиться на беговой дорожке в первое утро Нового года

Культура

Как отмечали Новый год во время Великой Отечественной

Как отмечали Новый год во время Великой Отечественной

Анна Морозова
30 Дек 2016 09:52
В музее-диораме «Курская битва. Белгородское направление» открыта выставка «Новый, 1943 год»
Театральная афиша января: события Белгородской драмы

Театральная афиша января: события Белгородской драмы

Иллюстрация Любови Турбиной
29 Дек 2016 12:16
В начале 2017 года зрители увидят самые кассовые спектакли театра имени Щепкина.
В Белгородском драмтеатре открыли губернаторскую ёлку

В Белгородском драмтеатре открыли губернаторскую ёлку

28 Дек 2016 17:05
На первое представление пришли 402 гостя: дети из малообеспеченных семей и школьники ...

Происшествия

Топ нелепых преступлений 2016 года

Топ нелепых преступлений 2016 года

30 Дек 2016 15:53
Как и в прошлом году, «БелПресса» собрала десятку происшествий, виновники которых попали в глупую ситуацию. ...

В Белгородскую область с Украины пытались ввезти 7 тонн грецких орехов

30 Дек 2016 12:03

Виновнику массового ДТП в Прохоровском районе дали 2,5 года колонии

29 Дек 2016 11:31

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