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Белгородские волейболисты взяли реванш у новосибирцев

Белгородские волейболисты взяли реванш у новосибирцев

29 Янв 2017 20:40
28 января «Белогорье» выиграло у «Локомотива» со счётом 3:0 (32:30, 34:32, 25:23), ответив на два недавних поражения в Кубке и чемпионате страны.

Это личное. Пойду туда, не скажу куда

28 Янв 2017 12:52
Иллюстрация Любови Турбиной

В Прохоровке открылся музей бронетанковой техники

27 Янв 2017 21:02

Усилить контроль за проведением медосмотров предложили в Общественной палате региона

27 Янв 2017 17:05

Общественная палата региона станет площадкой для народных инициатив

27 Янв 2017 16:26

Белгородские власти хотят сделать местные дороги самыми качественными в России

27 Янв 2017 15:51

Общество

Троллейбусы из Белгорода не исчезнут

Троллейбусы из Белгорода не исчезнут

 
27 Янв 2017 20:59
Городские власти опровергли информацию о полной продаже электротранспорта

Куда сходить в выходные в Белгороде

27 Янв 2017 15:38

Общественная палата Белгородской области предлагает создавать народные бюджеты

27 Янв 2017 15:35

Экономика

В активном поиске. Выгодно ли регионам богатеть?

В активном поиске. Выгодно ли регионам богатеть?

Сергей Шевченко
26 Янв 2017 18:29
«БелПресса» рассказывает, что думают федеральные чиновники о финансовых взаимоотношениях национальной казны с региональными бюджетами

«Белэнергомаш-БЗЭМ» запустил производство комплектующих для АЭС и ТЭЦ

24 Янв 2017 16:43

Торговые предприятия пополнили белгородский бюджет на 468 млн рублей

24 Янв 2017 14:10

Политика

Евгений Савченко сохранил место в Высшем совете «Единой России»

Евгений Савченко сохранил место в Высшем совете «Единой России»

22 Янв 2017 16:16
В руководящие органы управления партией вошли губернатор Евгений Савченко и белгородский сенатор Иван Кулабухов.

Алексея Дыбова переизбрали главой Валуйского района

19 Янв 2017 10:07

Губернатор считает, что безналичный расчёт способен избавить от взяточничества

10 Янв 2017 14:22

Спорт

Ракитянским тхэквондистам вручили экипировку на 800 тысяч рублей

Ракитянским тхэквондистам вручили экипировку на 800 тысяч рублей

27 Янв 2017 10:42
Клуб «Спартак» из Ракитного победил в конкурсе Минспорта РФ и Олимпийского комитета России.

БГТУ приглашает белгородцев на ралли

26 Янв 2017 17:22

Сергей Тетюхин извинился перед Жибой

25 Янв 2017 20:52

Культура

Белгородские кавээнщики выступили на «КиВиНе-2017»

Белгородские кавээнщики выступили на «КиВиНе-2017»

27 Янв 2017 14:42
На сочинском фестивале Белгород представляли команды «Компот», «Голова» и «Сборная БГТУ им. В. Г. Шухова».
Фёдор Добронравов: Мечта делает невероятные вещи

Фёдор Добронравов: Мечта делает невероятные вещи

Анна Бессонова
27 Янв 2017 11:38
Народный артист России в Белгороде на встрече со спортсменами с ограниченными возможностями здоровья рассказал, почему нужно мечтать
Невеста для Шаляпина. Зачем белгородка пела в телешоу «Пусть говорят»

Невеста для Шаляпина. Зачем белгородка пела в телешоу «Пусть говорят»

Анна Золотарёва
26 Янв 2017 13:50
«Белгородская правда» рассказала о Марине Кубкиной, отправившейся на конкурс невест в Москву

Происшествия

Рыбное дело. В Белгороде судят бывшего высокопоставленного полицейского

Рыбное дело. В Белгороде судят бывшего высокопоставленного полицейского

Евгений Филиппов
27 Янв 2017 17:57
27 января в Октябрьском районном суде Белгорода началось рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего главы антикоррупционного управления УМВД России по Белгородской области Сергея Бутяйкина

Двух акушеров-гинекологов осудили за смерть пациентки

27 Янв 2017 13:09

Белгородский «маньяк» оказался обычным ревнивцем

27 Янв 2017 12:21

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