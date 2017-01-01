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Счастье здесь и сейчас

Счастье здесь и сейчас

31 Дек 2016 14:13
«БелПресса» обращается к читателям с просьбой забыть о планах на 2017-й и стать счастливыми прямо в новогоднюю ночь.

12 мгновений 2016-го

31 Дек 2016 13:55
Сергей Шевченко

Какие новогодние традиции соблюдают известные белгородцы

30 Дек 2016 17:17

«Утром 1 января на улице, как в фильмах про зомби: жутко!»

30 Дек 2016 17:04
Анна Бессонова

Топ нелепых преступлений 2016 года

30 Дек 2016 15:53

Бокал или рюмка? Алкогольный этикет для читателей «БелПрессы»

30 Дек 2016 15:45
Анна Бессонова

Общество

Чем запомнился уходящий год волоконовцам

Чем запомнился уходящий год волоконовцам

30 Дек 2016 15:31
В Волоконовском районе есть молодая замечательная традиция – местная администрация в конце декабря дарит ТОСам ...

Что делать при сбоях терминала на платной парковке в Белгороде

30 Дек 2016 13:54

Самый новогодний дом. Как белгородец Игорь Ходырев поднимает настроение себе и окружающим

30 Дек 2016 13:30

Экономика

Белгородцы стали реже покупать земельные участки

Белгородцы стали реже покупать земельные участки

27 Дек 2016 18:38
В 2016 году застройщики взяли через Белгородскую ипотечную корпорацию всего 2,4 тыс. участков – значительно ...

Рынок труда Белгорода в зимней спячке?*

27 Дек 2016 09:38

В 2016 году объём привлечённых в регион инвестиций оценивается в 150 млрд рублей

26 Дек 2016 18:02

Политика

Начать обустройство набережной Везёлки и Северского Донца должны в марте

Начать обустройство набережной Везёлки и Северского Донца должны в марте

29 Дек 2016 16:11
О проекте сегодня напомнил губернатор, осматривая вместе с мэром Белгорода праздничное оформление Соборной площади.

Наталия Полуянова возглавила региональное отделение «Единой России»

27 Дек 2016 11:58

Власти говорят о росте доходов белгородцев по итогам года

22 Дек 2016 18:00

Спорт

День обещаний, прорубь и гири

День обещаний, прорубь и гири

Елена Мирошниченко
30 Дек 2016 16:37
«Смена» выяснила, как встречают новогодние праздники спортсмены-любители и можно ли к ним присоединиться

31 декабря белгородцы стартуют на Africa Eco Race 2017

30 Дек 2016 12:41
Инна Дмитриева: Не люблю футбол смотреть по телевизору

Инна Дмитриева: Не люблю футбол смотреть по телевизору

Владимир Бабич
29 Дек 2016 14:12
«Смена» взяла интервью у единственной в Белгородской области женщины – футбольной судьи всероссийской категории

Культура

Как отмечали Новый год во время Великой Отечественной

Как отмечали Новый год во время Великой Отечественной

Анна Морозова
30 Дек 2016 09:52
В музее-диораме «Курская битва. Белгородское направление» открыта выставка «Новый, 1943 год»
Театральная афиша января: события Белгородской драмы

Театральная афиша января: события Белгородской драмы

Иллюстрация Любови Турбиной
29 Дек 2016 12:16
В начале 2017 года зрители увидят самые кассовые спектакли театра имени Щепкина.
В Белгородском драмтеатре открыли губернаторскую ёлку

В Белгородском драмтеатре открыли губернаторскую ёлку

28 Дек 2016 17:05
На первое представление пришли 402 гостя: дети из малообеспеченных семей и школьники ...

Происшествия

В Белгородскую область с Украины пытались ввезти 7 тонн грецких орехов

В Белгородскую область с Украины пытались ввезти 7 тонн грецких орехов

30 Дек 2016 12:03
Незаконный груз пограничники задержали в селе Красная Яруга Грайворонского района.

Виновнику массового ДТП в Прохоровском районе дали 2,5 года колонии

29 Дек 2016 11:31

В Белгороде на пешеходном переходе сбили 27-летнюю девушку

29 Дек 2016 09:50

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