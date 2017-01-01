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Счастье здесь и сейчас
31 Дек 2016 14:13
«БелПресса» обращается к читателям с просьбой забыть о планах на 2017-й и стать счастливыми прямо в новогоднюю ночь.
12 мгновений 2016-го
31 Дек 2016 13:55
Сергей Шевченко
Какие новогодние традиции соблюдают известные белгородцы
30 Дек 2016 17:17
«Утром 1 января на улице, как в фильмах про зомби: жутко!»
30 Дек 2016 17:04
Анна Бессонова
Топ нелепых преступлений 2016 года
30 Дек 2016 15:53
Бокал или рюмка? Алкогольный этикет для читателей «БелПрессы»
30 Дек 2016 15:45
Анна Бессонова
Общество
Чем запомнился уходящий год волоконовцам
30 Дек 2016 15:31
В Волоконовском районе есть молодая замечательная традиция – местная администрация в конце декабря дарит ТОСам ...
Что делать при сбоях терминала на платной парковке в Белгороде
30 Дек 2016 13:54
Самый новогодний дом. Как белгородец Игорь Ходырев поднимает настроение себе и окружающим
30 Дек 2016 13:30
Экономика
Белгородцы стали реже покупать земельные участки
27 Дек 2016 18:38
В 2016 году застройщики взяли через Белгородскую ипотечную корпорацию всего 2,4 тыс. участков – значительно ...
Рынок труда Белгорода в зимней спячке?*
27 Дек 2016 09:38
В 2016 году объём привлечённых в регион инвестиций оценивается в 150 млрд рублей
26 Дек 2016 18:02
Политика
Начать обустройство набережной Везёлки и Северского Донца должны в марте
29 Дек 2016 16:11
О проекте сегодня напомнил губернатор, осматривая вместе с мэром Белгорода праздничное оформление Соборной площади.
Наталия Полуянова возглавила региональное отделение «Единой России»
27 Дек 2016 11:58
Власти говорят о росте доходов белгородцев по итогам года
22 Дек 2016 18:00
Спорт
День обещаний, прорубь и гири
Елена Мирошниченко
30 Дек 2016 16:37
«Смена» выяснила, как встречают новогодние праздники спортсмены-любители и можно ли к ним присоединиться
31 декабря белгородцы стартуют на Africa Eco Race 2017
30 Дек 2016 12:41
Инна Дмитриева: Не люблю футбол смотреть по телевизору
Владимир Бабич
29 Дек 2016 14:12
«Смена» взяла интервью у единственной в Белгородской области женщины – футбольной судьи всероссийской категории
Культура
Как отмечали Новый год во время Великой Отечественной
Анна Морозова
30 Дек 2016 09:52
В музее-диораме «Курская битва. Белгородское направление» открыта выставка «Новый, 1943 год»
Театральная афиша января: события Белгородской драмы
Иллюстрация Любови Турбиной
29 Дек 2016 12:16
В начале 2017 года зрители увидят самые кассовые спектакли театра имени Щепкина.
В Белгородском драмтеатре открыли губернаторскую ёлку
28 Дек 2016 17:05
На первое представление пришли 402 гостя: дети из малообеспеченных семей и школьники ...
Происшествия
В Белгородскую область с Украины пытались ввезти 7 тонн грецких орехов
30 Дек 2016 12:03
Незаконный груз пограничники задержали в селе Красная Яруга Грайворонского района.
Виновнику массового ДТП в Прохоровском районе дали 2,5 года колонии
29 Дек 2016 11:31
В Белгороде на пешеходном переходе сбили 27-летнюю девушку
29 Дек 2016 09:50
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