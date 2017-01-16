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Инфографика Любови Турбиной
Крещение-2017: все купели Белгородской области в одной картинке
16 Янв 2017 18:05
В этом году для крещенских купаний в регионе оборудовали почти на два десятка больше прорубей, чем в прошлом, – 74.
В Белгороде прошёл региональный чемпионат по стрельбе из лука
16 Янв 2017 17:48
Ряды вооружённых сил в осенний призыв пополнили более 2 тысяч белгородцев
16 Янв 2017 15:51
В Волоконовке прошёл фестиваль саней
16 Янв 2017 14:56
Праздники в Белгородской области обошлись без происшествий на льду
16 Янв 2017 14:08
Спецприз областных соревнований по кикбоксингу получил тренер из Корочи
16 Янв 2017 13:42
Общество
В новогодние каникулы в Белгородской области при пожарах погибли 4 человека
16 Янв 2017 12:47
С 31 декабря по 9 января в регионе зарегистрировали 22 пожара, не связанных с использованием ...
Святочные гадания. Как корреспонденту «БелПрессы» будущее предсказывали
Анастасия Писаревская
13 Янв 2017 18:17
Продолжаются Святки – праздничные дни между Рождеством и Крещением (19 января). А ...
В Белгороде растёт число заболевших гонконгским гриппом
13 Янв 2017 17:18
Экономика
Белгородцы меньше чем за год взяли микрозаймов на 1,7 млрд рублей
12 Янв 2017 13:11
Жители Белгородской области стали больше брать денег в долг у микрофинансовых организаций и ломбардов.
Аэропорт Старого Оскола вновь начнёт работать
12 Янв 2017 10:43
Инфляция в Белгородской области в декабре составила 0,4 %
11 Янв 2017 12:12
Политика
Губернатор считает, что безналичный расчёт способен избавить от взяточничества
10 Янв 2017 14:22
Евгений Савченко поставил задачу к концу 2017 года выйти на 50 % безналичного оборота в ...
Начать обустройство набережной Везёлки и Северского Донца должны в марте
29 Дек 2016 16:11
Наталия Полуянова возглавила региональное отделение «Единой России»
27 Дек 2016 11:58
Спорт
Белгородцы завершили африканский ралли-марафон на 24-м месте
16 Янв 2017 12:19
Экипаж Максима Кирпилёва и Артёма Шевелёва проехал более 6 500 км по пескам, дюнам, камням ...
В Губкине выбрали лучших полиатлонистов региона
16 Янв 2017 09:52
Хоккеисты «Белгорода» пропустили от «Дмитрова» 13 шайб
15 Янв 2017 21:49
Культура
Белгородцев приглашают на Рождественские хоровые ассамблеи
11 Янв 2017 14:56
Фестиваль хоровой музыки пройдёт в филармонии 14 января.
Как отмечали Новый год во время Великой Отечественной
Анна Морозова
30 Дек 2016 09:52
В музее-диораме «Курская битва. Белгородское направление» открыта выставка «Новый, 1943 год»
Театральная афиша января: события Белгородской драмы
Иллюстрация Любови Турбиной
29 Дек 2016 12:16
В начале 2017 года зрители увидят самые кассовые спектакли театра имени Щепкина.
Происшествия
Жительница Строителя убедила мужа сознаться в краже автомобиля
16 Янв 2017 11:27
Мужчина написал явку с повинной и вернул похищенное.
Три автомобиля застряли в снегу в Алексеевском районе
15 Янв 2017 11:52
В Ивнянском районе уволили воспитателя детсада, откуда сбежала двухлетняя девочка
13 Янв 2017 18:14
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