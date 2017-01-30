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Белгородские волейболисты взяли реванш у новосибирцев
29 Янв 2017 20:40
28 января «Белогорье» выиграло у «Локомотива» со счётом 3:0 (32:30, 34:32, 25:23), ответив на два недавних поражения в Кубке и чемпионате страны.
Это личное. Пойду туда, не скажу куда
28 Янв 2017 12:52
Иллюстрация Любови Турбиной
В Прохоровке открылся музей бронетанковой техники
27 Янв 2017 21:02
Усилить контроль за проведением медосмотров предложили в Общественной палате региона
27 Янв 2017 17:05
Общественная палата региона станет площадкой для народных инициатив
27 Янв 2017 16:26
Белгородские власти хотят сделать местные дороги самыми качественными в России
27 Янв 2017 15:51
Общество
Троллейбусы из Белгорода не исчезнут
27 Янв 2017 20:59
Городские власти опровергли информацию о полной продаже электротранспорта
Куда сходить в выходные в Белгороде
27 Янв 2017 15:38
Общественная палата Белгородской области предлагает создавать народные бюджеты
27 Янв 2017 15:35
Экономика
В активном поиске. Выгодно ли регионам богатеть?
Сергей Шевченко
26 Янв 2017 18:29
«БелПресса» рассказывает, что думают федеральные чиновники о финансовых взаимоотношениях национальной казны с региональными бюджетами
«Белэнергомаш-БЗЭМ» запустил производство комплектующих для АЭС и ТЭЦ
24 Янв 2017 16:43
Торговые предприятия пополнили белгородский бюджет на 468 млн рублей
24 Янв 2017 14:10
Политика
Евгений Савченко сохранил место в Высшем совете «Единой России»
22 Янв 2017 16:16
В руководящие органы управления партией вошли губернатор Евгений Савченко и белгородский сенатор Иван Кулабухов.
Алексея Дыбова переизбрали главой Валуйского района
19 Янв 2017 10:07
Губернатор считает, что безналичный расчёт способен избавить от взяточничества
10 Янв 2017 14:22
Спорт
Ракитянским тхэквондистам вручили экипировку на 800 тысяч рублей
27 Янв 2017 10:42
Клуб «Спартак» из Ракитного победил в конкурсе Минспорта РФ и Олимпийского комитета России.
БГТУ приглашает белгородцев на ралли
26 Янв 2017 17:22
Сергей Тетюхин извинился перед Жибой
25 Янв 2017 20:52
Культура
Белгородские кавээнщики выступили на «КиВиНе-2017»
27 Янв 2017 14:42
На сочинском фестивале Белгород представляли команды «Компот», «Голова» и «Сборная БГТУ им. В. Г. Шухова».
Фёдор Добронравов: Мечта делает невероятные вещи
Анна Бессонова
27 Янв 2017 11:38
Народный артист России в Белгороде на встрече со спортсменами с ограниченными возможностями здоровья рассказал, почему нужно мечтать
Невеста для Шаляпина. Зачем белгородка пела в телешоу «Пусть говорят»
Анна Золотарёва
26 Янв 2017 13:50
«Белгородская правда» рассказала о Марине Кубкиной, отправившейся на конкурс невест в Москву
Происшествия
Рыбное дело. В Белгороде судят бывшего высокопоставленного полицейского
Евгений Филиппов
27 Янв 2017 17:57
27 января в Октябрьском районном суде Белгорода началось рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего главы антикоррупционного управления УМВД России по Белгородской области Сергея Бутяйкина
Двух акушеров-гинекологов осудили за смерть пациентки
27 Янв 2017 13:09
Белгородский «маньяк» оказался обычным ревнивцем
27 Янв 2017 12:21
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