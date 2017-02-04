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Глава «Святого Белогорья против детского рака» получила премию «Будем жить!»

Глава «Святого Белогорья против детского рака» получила премию «Будем жить!»

03 Фев 2017 19:20
Награду в номинации «Пациентское признание» Евгении Кондратюк вручат 4 февраля в Москве во время благотворительного марафона.

«Исторический день». О чём Белгородская область договорилась с «Газпромом»

03 Фев 2017 18:46
Сергей Шевченко

Куда сходить в выходные в Белгороде

03 Фев 2017 17:18

Глава администрации Грайворонского района Александр Верзун сложил полномочия

03 Фев 2017 16:44

Белгородский технопарк «Кванториум» заработает с 1 марта

03 Фев 2017 15:08

В Белгороде возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих

03 Фев 2017 14:48

Общество

Белгородцев предупреждают об ухудшении погоды

Белгородцев предупреждают об ухудшении погоды

03 Фев 2017 14:42
По данным синоптиков, в выходные 4 и 5 февраля в Белгородской области ожидается сильный снег, ...

В Губкинском округе сняли любительский фильм по повести Владислава Шаповалова

03 Фев 2017 13:27

В Старом Осколе собираются высадить более 400 тысяч цветов

03 Фев 2017 11:15

Экономика

Старооскольские дольщики получат свои квартиры

Старооскольские дольщики получат свои квартиры

Владимир Бабич
03 Фев 2017 13:14
Конкурсный управляющий Игорь Корнеев озвучил точку зрения на происходящее

На развитие малого и среднего бизнеса белгородцам дадут более 82 млн рублей

01 Фев 2017 17:30

В Белгороде начнут производить аэрозольные баллоны

31 Янв 2017 14:37

Политика

«Завершая одно, генерируем другое». Чем Белгородская область понравилась полпреду президента

«Завершая одно, генерируем другое». Чем Белгородская область понравилась полпреду президента

Сергей Белых
03 Фев 2017 12:38
2 февраля полномочный представитель президента в ЦФО Александр Беглов проехал с губернатором Евгением Савченко по ...

Евгений Савченко сохранил место в Высшем совете «Единой России»

22 Янв 2017 16:16

Алексея Дыбова переизбрали главой Валуйского района

19 Янв 2017 10:07

Спорт

Моя тень на твоём берегу. Белгородские гонщики рассказывают о ралли Africa Eco Race

Моя тень на твоём берегу. Белгородские гонщики рассказывают о ралли Africa Eco Race

Записал Александр Куликов
02 Фев 2017 20:30
«БелПресса» поговорила с белгородцами, которые в январе проехали один из крупнейших ралли-марафонов мира

«Белогорье» вновь уступило «Перудже» на тай-брейке

01 Фев 2017 23:45

«Белгород» проиграл два овертайма «СКА-Карелии»

01 Фев 2017 12:20

Культура

Белгородцам показали вторую жизнь металла

Белгородцам показали вторую жизнь металла

02 Фев 2017 11:33
Выставка необычных скульптур открылась в Славянском центре культуры БГИИК.

Муниципальным театрам Белгородской области в 2017 году выделят 7,6 млн рублей

01 Фев 2017 13:33

В Белгороде открылась фотовыставка «Созвучия»

30 Янв 2017 15:21

Происшествия

Двух белгородских полицейских обвиняют в превышении должностных полномочий

Двух белгородских полицейских обвиняют в превышении должностных полномочий

02 Фев 2017 23:39
По версии следствия, сотрудники Прохоровского ОМВД избили и насильно напоили задержанного мужчину.

Яковлевцев и шебекинца наказали за распространение экстремистских песен в соцсетях

01 Фев 2017 17:42

Приговор женщинам из Томаровки, вбросившим бюллетени на выборах, не изменился

01 Фев 2017 17:04

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