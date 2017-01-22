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Пернатых в белгородских зоопарках начали прививать от птичьего гриппа
20 Янв 2017 18:44
Первые прививки 20 января сделали хищникам и куриным в Сосновке.
Самый дальний ФАП Губкинского округа переехал в отремонтированное здание
20 Янв 2017 17:48
До 1 сентября в Белгородской области расселят 64 аварийных дома
20 Янв 2017 17:23
Лебединский ГОК подключился к расчистке дорог в Губкинском округе*
20 Янв 2017 17:03
Фёдор Емельяненко: Соперник относится ко мне уважительно
20 Янв 2017 16:06
Куда сходить в выходные в Белгороде
20 Янв 2017 15:18
Общество
«Возьмите нас крепче в свои руки!» Как живут в подшефном Белгородской области районе Крыма
Анна Бессонова
20 Янв 2017 17:37
Ко Дню Республики Крым «БелПресса» пообщалась с его жителями
За срыв сроков капремонта в 2016 году подрядчиков оштрафовали на 5 млн рублей
20 Янв 2017 13:32
С белгородцев через суд взыскали 180 млн рублей взносов за капремонт
20 Янв 2017 11:41
Экономика
Большой и неликвидный. Почему выставляют на продажу особняки, которые строили для себя
Ирина Дудка
20 Янв 2017 16:13
Белгородцы отчаянно пытаются продать недостроенные дома. Особняков площадью 170–300 кв. м сотни, но ветер перемен ...
В 2018 году в Губкинском округе запустят мусоросортировочный завод
20 Янв 2017 15:04
Учитывать энергосберегающее оборудование при расчёте за ОДН начнут с июня 2017-го
19 Янв 2017 20:04
Политика
Алексея Дыбова переизбрали главой Валуйского района
19 Янв 2017 10:07
На должность руководителя районной администрации претендовали два кандидата.
Губернатор считает, что безналичный расчёт способен избавить от взяточничества
10 Янв 2017 14:22
Начать обустройство набережной Везёлки и Северского Донца должны в марте
29 Дек 2016 16:11
Спорт
Вратаря белгородского «Энергомаша» пригласили на просмотр в клуб Премьер-лиги
20 Янв 2017 13:01
Андрей Рыжиков уехал на сбор пермского «Амкара».
МХК «Белгород» проиграла шестой раз подряд
20 Янв 2017 11:19
Волейбольная молодёжка с белгородцами в составе отобралась на чемпионат Европы
19 Янв 2017 17:53
Культура
В белгородской филармонии покажут немое кино с Чарли Чаплиным*
17 Янв 2017 13:58
Комедию «Огни большого города» продемонстрируют 14 февраля в 19:00 под аккомпанемент московского коллектива Artnovi Band.
Белгородцев приглашают на Рождественские хоровые ассамблеи
11 Янв 2017 14:56
Как отмечали Новый год во время Великой Отечественной
Анна Морозова
30 Дек 2016 09:52
В музее-диораме «Курская битва. Белгородское направление» открыта выставка «Новый, 1943 год»
Происшествия
Двух бухгалтеров из борисовской полиции осудили за присвоение 1,6 млн рублей
20 Янв 2017 09:51
Подделывая подписи полицейских, бывшие сотрудницы бухгалтерии ОМВД по Борисовскому району получали чужие премии и материальную ...
Прокуратура закончила проверку детсада в Ивнянском районе
19 Янв 2017 17:19
В Валуйском районе маневровый локомотив столкнулся с «Нивой»
19 Янв 2017 16:48
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