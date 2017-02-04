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Глава «Святого Белогорья против детского рака» получила премию «Будем жить!»
03 Фев 2017 19:20
Награду в номинации «Пациентское признание» Евгении Кондратюк вручат 4 февраля в Москве во время благотворительного марафона.
«Исторический день». О чём Белгородская область договорилась с «Газпромом»
03 Фев 2017 18:46
Сергей Шевченко
Куда сходить в выходные в Белгороде
03 Фев 2017 17:18
Глава администрации Грайворонского района Александр Верзун сложил полномочия
03 Фев 2017 16:44
Белгородский технопарк «Кванториум» заработает с 1 марта
03 Фев 2017 15:08
В Белгороде возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих
03 Фев 2017 14:48
Общество
Белгородцев предупреждают об ухудшении погоды
03 Фев 2017 14:42
По данным синоптиков, в выходные 4 и 5 февраля в Белгородской области ожидается сильный снег, ...
В Губкинском округе сняли любительский фильм по повести Владислава Шаповалова
03 Фев 2017 13:27
В Старом Осколе собираются высадить более 400 тысяч цветов
03 Фев 2017 11:15
Экономика
Старооскольские дольщики получат свои квартиры
Владимир Бабич
03 Фев 2017 13:14
Конкурсный управляющий Игорь Корнеев озвучил точку зрения на происходящее
На развитие малого и среднего бизнеса белгородцам дадут более 82 млн рублей
01 Фев 2017 17:30
В Белгороде начнут производить аэрозольные баллоны
31 Янв 2017 14:37
Политика
«Завершая одно, генерируем другое». Чем Белгородская область понравилась полпреду президента
Сергей Белых
03 Фев 2017 12:38
2 февраля полномочный представитель президента в ЦФО Александр Беглов проехал с губернатором Евгением Савченко по ...
Евгений Савченко сохранил место в Высшем совете «Единой России»
22 Янв 2017 16:16
Алексея Дыбова переизбрали главой Валуйского района
19 Янв 2017 10:07
Спорт
Моя тень на твоём берегу. Белгородские гонщики рассказывают о ралли Africa Eco Race
Записал Александр Куликов
02 Фев 2017 20:30
«БелПресса» поговорила с белгородцами, которые в январе проехали один из крупнейших ралли-марафонов мира
«Белогорье» вновь уступило «Перудже» на тай-брейке
01 Фев 2017 23:45
«Белгород» проиграл два овертайма «СКА-Карелии»
01 Фев 2017 12:20
Культура
Белгородцам показали вторую жизнь металла
02 Фев 2017 11:33
Выставка необычных скульптур открылась в Славянском центре культуры БГИИК.
Муниципальным театрам Белгородской области в 2017 году выделят 7,6 млн рублей
01 Фев 2017 13:33
В Белгороде открылась фотовыставка «Созвучия»
30 Янв 2017 15:21
Происшествия
Двух белгородских полицейских обвиняют в превышении должностных полномочий
02 Фев 2017 23:39
По версии следствия, сотрудники Прохоровского ОМВД избили и насильно напоили задержанного мужчину.
Яковлевцев и шебекинца наказали за распространение экстремистских песен в соцсетях
01 Фев 2017 17:42
Приговор женщинам из Томаровки, вбросившим бюллетени на выборах, не изменился
01 Фев 2017 17:04
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