Анна Золотарёва

Певец Прохор Шаляпин объявил конкурс невест. Те не заставили себя ждать. Одна из них, Марина Кубкина из села Сорокино, что под городом Бирючом, считает, что могла бы стать звезде шоу-бизнеса хорошей женой.