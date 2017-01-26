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Анна Золотарёва
Невеста для Шаляпина. Зачем белгородка пела в телешоу «Пусть говорят»
26 Янв 2017 13:50
Певец Прохор Шаляпин объявил конкурс невест. Те не заставили себя ждать. Одна из них, Марина Кубкина из села Сорокино, что под городом Бирючом, считает, что могла бы стать звезде шоу-бизнеса хорошей женой.
В Белгороде выбрали лучшие детские книги 2016 года
26 Янв 2017 12:58
Об освобождении Старого Оскола рассказывают дневники школьников
26 Янв 2017 12:00
Полиция опровергла слухи о маньяке в Белгороде
26 Янв 2017 10:33
Почему на морозе язык прилипает к железу?
26 Янв 2017 09:13
Сергей Тетюхин извинился перед Жибой
25 Янв 2017 20:52
Общество
Палка, точка, огуречик. «ОнОнас» рассказывает о тонком искусстве каллиграфии
Ольга Алфёрова
25 Янв 2017 16:35
23 января производители письменных принадлежностей придумали отмечать День ручного письма
В храме-часовне Лебединского ГОКа обвенчали первую пару*
25 Янв 2017 16:02
Владилен Абхалимов: Хотел стать именно штурманом
Вадим Кумейко
25 Янв 2017 14:34
Проректор БГИИК рассказывает о своей службе на подводном флоте
Экономика
«Белэнергомаш-БЗЭМ» запустил производство комплектующих для АЭС и ТЭЦ
24 Янв 2017 16:43
24 января в Белгороде начали выпуск опорно-подвесных систем для трубопроводов по лицензии лидера отрасли – ...
Торговые предприятия пополнили белгородский бюджет на 468 млн рублей
24 Янв 2017 14:10
Лебединский ГОК подключился к расчистке дорог в Губкинском округе*
20 Янв 2017 17:03
Политика
Евгений Савченко сохранил место в Высшем совете «Единой России»
22 Янв 2017 16:16
В руководящие органы управления партией вошли губернатор Евгений Савченко и белгородский сенатор Иван Кулабухов.
Алексея Дыбова переизбрали главой Валуйского района
19 Янв 2017 10:07
Губернатор считает, что безналичный расчёт способен избавить от взяточничества
10 Янв 2017 14:22
Спорт
В Старом Осколе дзюдоисты сошлись стенка на стенку
25 Янв 2017 18:28
В 35-м международном турнире к годовщине освобождения города от фашистов выступило 60 команд из России, ...
Трудности перевода: из-за чего сборная России по волейболу едва не разругалась с бразильцем Жибой
25 Янв 2017 13:53
Музей счастливого детства. От настольного хоккея до олимпийского мишки
Олег Гончаренко
25 Янв 2017 12:50
Белгородский коллекционер представил «Спортивной смене» своё собрание советских спортивных игрушек
Культура
Музыкальный фестиваль «Борислав Струлёв и друзья» начнётся 25 февраля
25 Янв 2017 16:44
В BelgorodMusicFest в Белгородской государственной филармонии в этом году войдут четыре концерта.
Белгородский композитор написал музыку по роману Пауло Коэльо
23 Янв 2017 16:37
«Гагарин погладил меня по голове». В Белгороде открылась выставка Интигама Акперова
Анна Кущенко
23 Янв 2017 15:36
Экспозиция из 60 работ разделена на два тематических блока: портреты знаменитостей и полотна религиозной тематики
Происшествия
Белгородские пограничники задержали 1,8 тонны хамсы
25 Янв 2017 12:09
18 января гражданин Украины пытался вывезти из России 1 800 кг мороженой рыбы.
Бывший директор детского лагеря «Сокол» проведёт год в колонии-поселении
24 Янв 2017 18:28
В Грайворонском районе задержали мужчину, находящегося в международном розыске
24 Янв 2017 12:21
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