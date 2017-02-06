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«Белогорье» обыграло «Енисей» и вышло на четвёртое место в чемпионате
05 Фев 2017 22:51
5 февраля белгородские волейболисты дома разгромили красноярских – 3:0 (25:17, 25:20, 25:14) – и обошли в таблице чемпионата страны «Кузбасс».
Инъекция из радиационного шкафа. Как работает белгородский Центр ядерной медицины
04 Фев 2017 21:57
Анна Кущенко
Белгородские ссузы не примут выпускников школ без аттестата
04 Фев 2017 11:05
Глава «Святого Белогорья против детского рака» получила премию «Будем жить!»
03 Фев 2017 19:20
«Исторический день». О чём Белгородская область договорилась с «Газпромом»
03 Фев 2017 18:46
Сергей Шевченко
Куда сходить в выходные в Белгороде
03 Фев 2017 17:18
Общество
Белгородский технопарк «Кванториум» заработает с 1 марта
03 Фев 2017 15:08
На бесплатное обучение детей с 9 лет уже начали принимать документы.
Белгородцев предупреждают об ухудшении погоды
03 Фев 2017 14:42
В Губкинском округе сняли любительский фильм по повести Владислава Шаповалова
03 Фев 2017 13:27
Экономика
Старооскольские дольщики получат свои квартиры
Владимир Бабич
03 Фев 2017 13:14
Конкурсный управляющий Игорь Корнеев озвучил точку зрения на происходящее
На развитие малого и среднего бизнеса белгородцам дадут более 82 млн рублей
01 Фев 2017 17:30
В Белгороде начнут производить аэрозольные баллоны
31 Янв 2017 14:37
Политика
Глава администрации Грайворонского района Александр Верзун сложил полномочия
03 Фев 2017 16:44
Он уволен по собственному желанию 31 января.
«Завершая одно, генерируем другое». Чем Белгородская область понравилась полпреду президента
Сергей Белых
03 Фев 2017 12:38
2 февраля полномочный представитель президента в ЦФО Александр Беглов проехал с губернатором ...
Евгений Савченко сохранил место в Высшем совете «Единой России»
22 Янв 2017 16:16
Спорт
Моя тень на твоём берегу. Белгородские гонщики рассказывают о ралли Africa Eco Race
Записал Александр Куликов
02 Фев 2017 20:30
«БелПресса» поговорила с белгородцами, которые в январе проехали один из крупнейших ралли-марафонов мира
«Белогорье» вновь уступило «Перудже» на тай-брейке
01 Фев 2017 23:45
«Белгород» проиграл два овертайма «СКА-Карелии»
01 Фев 2017 12:20
Культура
Белгородцам показали вторую жизнь металла
02 Фев 2017 11:33
Выставка необычных скульптур открылась в Славянском центре культуры БГИИК.
Муниципальным театрам Белгородской области в 2017 году выделят 7,6 млн рублей
01 Фев 2017 13:33
В Белгороде открылась фотовыставка «Созвучия»
30 Янв 2017 15:21
Происшествия
В Белгороде возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих
03 Фев 2017 14:48
Поводом для разбирательства стали фотографии в соцсети.
Двух белгородских полицейских обвиняют в превышении должностных полномочий
02 Фев 2017 23:39
Яковлевцев и шебекинца наказали за распространение экстремистских песен в соцсетях
01 Фев 2017 17:42
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