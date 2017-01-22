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Пернатых в белгородских зоопарках начали прививать от птичьего гриппа

Пернатых в белгородских зоопарках начали прививать от птичьего гриппа

20 Янв 2017 18:44
Первые прививки 20 января сделали хищникам и куриным в Сосновке.

Самый дальний ФАП Губкинского округа переехал в отремонтированное здание

20 Янв 2017 17:48

До 1 сентября в Белгородской области расселят 64 аварийных дома

20 Янв 2017 17:23

Лебединский ГОК подключился к расчистке дорог в Губкинском округе*

20 Янв 2017 17:03

Фёдор Емельяненко: Соперник относится ко мне уважительно

20 Янв 2017 16:06

Куда сходить в выходные в Белгороде

20 Янв 2017 15:18

Общество

«Возьмите нас крепче в свои руки!» Как живут в подшефном Белгородской области районе Крыма

«Возьмите нас крепче в свои руки!» Как живут в подшефном Белгородской области районе Крыма

Анна Бессонова
20 Янв 2017 17:37
Ко Дню Республики Крым «БелПресса» пообщалась с его жителями

За срыв сроков капремонта в 2016 году подрядчиков оштрафовали на 5 млн рублей

20 Янв 2017 13:32

С белгородцев через суд взыскали 180 млн рублей взносов за капремонт

20 Янв 2017 11:41

Экономика

Большой и неликвидный. Почему выставляют на продажу особняки, которые строили для себя

Большой и неликвидный. Почему выставляют на продажу особняки, которые строили для себя

Ирина Дудка
20 Янв 2017 16:13
Белгородцы отчаянно пытаются продать недостроенные дома. Особняков площадью 170–300 кв. м сотни, но ветер перемен ...

В 2018 году в Губкинском округе запустят мусоросортировочный завод

20 Янв 2017 15:04

Учитывать энергосберегающее оборудование при расчёте за ОДН начнут с июня 2017-го

19 Янв 2017 20:04

Политика

Алексея Дыбова переизбрали главой Валуйского района

Алексея Дыбова переизбрали главой Валуйского района

19 Янв 2017 10:07
На должность руководителя районной администрации претендовали два кандидата.

Губернатор считает, что безналичный расчёт способен избавить от взяточничества

10 Янв 2017 14:22

Начать обустройство набережной Везёлки и Северского Донца должны в марте

29 Дек 2016 16:11

Спорт

Вратаря белгородского «Энергомаша» пригласили на просмотр в клуб Премьер-лиги

Вратаря белгородского «Энергомаша» пригласили на просмотр в клуб Премьер-лиги

20 Янв 2017 13:01
Андрей Рыжиков уехал на сбор пермского «Амкара».

МХК «Белгород» проиграла шестой раз подряд

20 Янв 2017 11:19

Волейбольная молодёжка с белгородцами в составе отобралась на чемпионат Европы

19 Янв 2017 17:53

Культура

В белгородской филармонии покажут немое кино с Чарли Чаплиным*

В белгородской филармонии покажут немое кино с Чарли Чаплиным*

17 Янв 2017 13:58
Комедию «Огни большого города» продемонстрируют 14 февраля в 19:00 под аккомпанемент московского коллектива Artnovi Band.

Белгородцев приглашают на Рождественские хоровые ассамблеи

11 Янв 2017 14:56
Как отмечали Новый год во время Великой Отечественной

Как отмечали Новый год во время Великой Отечественной

Анна Морозова
30 Дек 2016 09:52
В музее-диораме «Курская битва. Белгородское направление» открыта выставка «Новый, 1943 год»

Происшествия

Двух бухгалтеров из борисовской полиции осудили за присвоение 1,6 млн рублей

Двух бухгалтеров из борисовской полиции осудили за присвоение 1,6 млн рублей

20 Янв 2017 09:51
Подделывая подписи полицейских, бывшие сотрудницы бухгалтерии ОМВД по Борисовскому району получали чужие премии и материальную ...

Прокуратура закончила проверку детсада в Ивнянском районе

19 Янв 2017 17:19

В Валуйском районе маневровый локомотив столкнулся с «Нивой»

19 Янв 2017 16:48

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