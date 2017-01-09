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Белгородцам снова приходят листовки от Единой городской службы по учёту водоснабжения
09 Янв 2017 18:02
Региональное УФАС напоминает, что эта организация к Белводоканалу никакого отношения не имеет.
СК проводит проверку в отношении бывшего сотрудника белгородской мэрии
09 Янв 2017 17:48
Фёдор Емельяненко начнёт подготовку к бою с Митрионом в Старом Осколе
09 Янв 2017 17:10
Жителям некоторых белгородских многоэтажек могут пересчитать плату за комуслуги
09 Янв 2017 15:24
В новогодние праздники в Белгороде поймали 28 пьяных водителей
09 Янв 2017 14:02
Белгородский экипаж проехал половину Africa Eco Race 2017
09 Янв 2017 13:02
Общество
Держите равновесие! Будни и праздники врача-травматолога
Нелля Калиева
09 Янв 2017 16:26
«БелПресса» посмотрела, как работается людям, для которых праздники – время суточных дежурств
В Белгороде с 1 января установили новые размеры детских пособий
09 Янв 2017 12:07
Мэру Белгорода понравилось, как город провёл новогодние каникулы
09 Янв 2017 11:03
Экономика
Белгородцы стали реже покупать земельные участки
27 Дек 2016 18:38
В 2016 году застройщики взяли через Белгородскую ипотечную корпорацию всего 2,4 тыс. участков – значительно ...
Рынок труда Белгорода в зимней спячке?*
27 Дек 2016 09:38
В 2016 году объём привлечённых в регион инвестиций оценивается в 150 млрд рублей
26 Дек 2016 18:02
Политика
Начать обустройство набережной Везёлки и Северского Донца должны в марте
29 Дек 2016 16:11
О проекте сегодня напомнил губернатор, осматривая вместе с мэром Белгорода праздничное оформление Соборной площади.
Наталия Полуянова возглавила региональное отделение «Единой России»
27 Дек 2016 11:58
Власти говорят о росте доходов белгородцев по итогам года
22 Дек 2016 18:00
Спорт
«Футболки как любимые женщины: не хочется никого обидеть»
Алексей Севриков
09 Янв 2017 12:23
В коллекции шебекинца Тараса Приказчикова почти 500 футболок с эмблемами разных футбольных клубов и национальных сборных
«Белогорье» одержало убедительную победу над «Уралом»
08 Янв 2017 23:21
«Утром 1 января на улице, как в фильмах про зомби: жутко!»
Анна Бессонова
30 Дек 2016 17:04
С каким жителем Прохоровки можно встретиться на беговой дорожке в первое утро Нового года
Культура
Как отмечали Новый год во время Великой Отечественной
Анна Морозова
30 Дек 2016 09:52
В музее-диораме «Курская битва. Белгородское направление» открыта выставка «Новый, 1943 год»
Театральная афиша января: события Белгородской драмы
Иллюстрация Любови Турбиной
29 Дек 2016 12:16
В начале 2017 года зрители увидят самые кассовые спектакли театра имени Щепкина.
В Белгородском драмтеатре открыли губернаторскую ёлку
28 Дек 2016 17:05
На первое представление пришли 402 гостя: дети из малообеспеченных семей и школьники ...
Происшествия
Топ нелепых преступлений 2016 года
30 Дек 2016 15:53
Как и в прошлом году, «БелПресса» собрала десятку происшествий, виновники которых попали в глупую ситуацию. ...
В Белгородскую область с Украины пытались ввезти 7 тонн грецких орехов
30 Дек 2016 12:03
Виновнику массового ДТП в Прохоровском районе дали 2,5 года колонии
29 Дек 2016 11:31
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